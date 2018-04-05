Подгнившая надежда

Примерно 2-2,5 года назад в Литве провозгласили срочное обновление всех партий. Старики, мол, уже наруководились страной, да еще с советских времен. Нужны новые люди, молодые, незапятнанные, которые выросли и сформировались во времена независимости. Которым просто непонятно, что такое этот проклятый «совок». Которые пропитаны воздухом свободы и желанием творить на благо страны. И молодым дали дорогу. Что из этого сегодня получается?

«Будущий премьер» с меченой наличкой

Про необходимость отдать штурвал молодым заговорили гораздо раньше, чем партии одна за другой сменили своих председателей. Еще два года назад главным претендентом на победу на прошлых парламентских выборах, как известно, было Движение либералов.

Однако лидера партии Элигиюса Масюлиса задержали за получение свыше ста тысяч евро от вице-президента MG Baltic. За ним также громко «полетели» вездесущий Гинтарас Стяпонавичюс и еще целый список разных фамилий. А ведь Масюлиса тогда прочили на пост будущего главы правительства. Пусть и с сединой на висках, но он представлял постсоветский класс прогрессивных политиков.

Оказалось, этот класс, или отдельные его представители, возможно, сплошь коррупционеры. Воры, если говорить по-простому. Следствие уже завершено, все участники ознакомлены с обвинениями в свой адрес, сейчас начнется суд. Все как один, конечно, вину отрицают. Мол, деньги взял в долг, а законы, выгодные MG Baltic, в парламенте не регистрировали. Нет-нет, что вы! С ними в компании, кстати, и молодой пронырливый «трудовик» Витаутас Гапшис.

Потонувшие либералы потянули за собой на дно и вечно улыбающегося мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. Пожалуй, худшего в истории столицы. Про ремонты улиц, площадь Лукишке, платные детские сады имени Ландсбергене мы наверняка еще узнаем в будущем. Вот и про столичный стадион, как говорит премьер Саулюс Сквярнялис, кажется, снова можно забыть.

Мэр за эти годы показал прекрасный Вильнюс, но виртуальный. Визуализация концертного комплекса на горе Таурас, тот же стадион, парки, сады… Красота, но на картинках. В реальности – только борьба с незаконно посаженными кустами с помощью бензопилы. Кто-то возразит: а как же набережная Нярис, все эти тропинки? Так город движется по заранее утвержденному плану. Не будешь же благодарить градоначальника за то, что в твой двор приехали мусор вывезти.

А в целом – скукота и депрессия.

Молодые Остапы Бендеры

Но либералы – это все же устоявшаяся политическая сила в Литве, которая срослась с бывшей советской номенклатурой в лице социал-демократов, консерваторов и всех остальных.

Перед последними парламентскими выборами, а в некоторых случаях сразу после них партии стали с азартом менять председателей и представлять публике «новую кровь». Одним из таких у консерваторов стал Тадас Лангайтис. Лидер движения за честные выборы «Белые перчатки». Помните, они устраивали настоящие шоу в парламенте, пытаясь опозорить запятнавших себя старожилов? В первую очередь из Партии труда.

А какие перфомансы были на избирательных участках? И тут Лангайтис, представитель абсолютно нового поколения (ему сейчас всего 40 лет), вдруг заявляет, что отказывается от мандата члена Сейма. Объяснение нарисовал красивое: мол, «аграрии» и правящая коалиция «достали», работать невозможно, разочарование. Я устал, я ухожу. В коридорах тем временем перешептывались, что Лангайтис крупно вложился в модную сегодня сферу – криптовалюту. Он стал инвестором аж в Гибралтаре. И там дела вдруг пошли в гору. И интерес политика к политике тут же улетучился. Какие там честные выборы, какие белые перчатки?! Все это суета, когда вложился в компанию Debitum Network Limited, которая за месяц собрала 12 млн евро.

Такие вот принципы борьбы за светлое будущее Литвы: как только появилась возможность подзаработать – сразу бегом из Сейма! Зачем довольствоваться этими жалкими 3 тыс. евро зарплаты и смотреть на серые и унылые лица? Лангайтиса по-человечески понять можно, если бы только перед выборами на было такого пафоса.

А вот еще одна история: молодой и яркий, звезда каждого телеканала-газеты-радио-Интернета, консерватор Лауринас Кащюнас. Как он метко и четко раскусывал коварные планы восточного агрессора, когда работал политологом в Институте международных отношений! Какие он инициативы регистрировал в парламенте, когда решил пойти в политику и был избран в парламент под лозунгом перемен. Загляденье! Усложнить процедуру предоставления видов на жительство россиянам. Ограничить работу компаниям, которые ведут бизнес с Россией. Даже Филиппа Киркорова просил внести в список лиц, которым запрещен въезд в Литву. Молодец, в общем.

Но тут оказалось… До избрания в Сейм Кащюнас, возглавляя одну из политологических организаций, по просьбе все того же вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса пытался лоббировать поправки к Закону о кредитах. Курлянскис тем временем переводил в организацию, где работал Кащюнас, пожертвования. Сам Кащюнас уже опрошен по этому вопросу Службой расследования финансовых преступлений. Он подтверждает, что вел разговоры с Курлянскисом о поправках к Закону о кредитах, но якобы не на кого не давил, а лишь задавал вопросы коллегам по партии. Кроме того, говорит в свою защиту политик, он к тому моменту не был депутатом Сейма и якобы не мог оказывать давление на законотворцев.

В итоге членство Кащюнаса в партии консерваторов приостановили на год. Иронично, но именно он входит в парламентскую комиссию, которая расследует дело MG Baltic. Просто кра-со-та!

Парламентские фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и рабочая фракция социал-демократов уже призвали Габриэлюса Ландсбергиса отозвать Кащюнаса с должности члена Комитета по национальной безопасности и обороне.

«Сейчас Комитет по национальной безопасности и обороне, который выполняет функции временной комиссии, проводит парламентское расследование относительно связей политиков и бизнес-субъектов, а MG Baltic и Курлянскис могут фигурировать в этом расследовании, которое проводит Комитет по национальной безопасности и обороне. По мнению нашей фракции, участие Кащюнаса в дальнейшей деятельности Комитета по национальной безопасности и обороне невозможно, пока не будут рассеяны все сомнения относительно его благонадежности. Тем более, что Комитету по национальной безопасности и обороне, возможно, придется выяснять обстоятельства, связанные с допросами Кащюнаса», — сказал глава «аграриев» Рамунас Карбаускис.

Кстати, про «аграриев». И у них есть молодежь. Чем занята? Вот, например, 35-летний Кястутис Мажейка. Был избран не по спискам, а в честной борьбе в своем одномандатном округе. Но, поработав в парламенте, решил в следующем году баллотироваться в мэры Мариямполе. А если выиграет, то в его округе придется организовывать новые выборы в Сейм. Стоимость перевыборов – полмиллиона евро. Ну и ладно, мы – богатая страна, не жалко.

Цинизм в крови

Но это мелочи. Давайте вспомним еще одного молодого консерватора (ну кто виноват, если именно они попадают в скандалы), еще одну надежду на светлое будущее – Миколаса Маяускаса. Отличный семьянин, представитель совсем нового поколения. Запомнился тем, что рьяно и публично поддерживал девушек, которые стали признаваться, что были жертвами домогательств известных литовских политиков, артистов, прочих деятелей культуры. На деле сегодня сам Маяускас в глубоком кризисе и расхлебывает скандал, в котором его самого обвинили, что во время политических кампаний, отвечая за агитацию среди совершеннолетних школьников, он любил посиживать в барах с 18-летними школьницами допоздна, напаивая их пивом, а затем под невинным предлогом заманивать в свою квартиру в центре города. Скандал, конечно, не как с худруком Русдрамы Йонасом Вайткусом, где все доказательства железобетонные, а подробности столь отвратительные, что их и цитировать не хочется. В истории с Маяускасом пока все анонимно, но тем не менее. Если окажется, что правда, то это верх цинизма. Публично заступаться за девушек и порицать насильников, а за спиной – делать то, в чем обвинен.

А вот другая история: взращиваемый для больших политических побед экс-министр хозяйства Миндаугас Синкявичюс, который и вовсе 1984 года рождения. Сын бывшего министра транспорта, влиятельного социал-демократа Римантаса Синкявичюса. Он должен был сменить на посту председателя Альгирдаса Буткявичюса, но проиграл Гинтаутасу Палуцкасу. Как вы думаете, куда он ушел после поражения? Он возглавил в своем родном городе Йонавский водоканал. Госпредприятие, которое в каждом населенном пункте словно нефтяная скважина. И, конечно, тут нет никакого телефонного права, давления властных родственников, прочего кумовства. Разумеется, взяли за талант.

И, получается, все надежды на то, что молодое поколение окажется нравственнее, заботливее к своей стране, талантливее, свободолюбивее, лопаются как мыльный пузырь. Молодая поросль, слишком многие ее представители оказались еще жаднее, циничнее, изворотливее, наглее, пошлее, чем их отцы. Мол, те – бывшие коммунисты, замученные СССР, да всячески запятнаны и с травмированным менталитетом. Вот он – не травмированный. Дивитесь!

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N14 (1206) 5 апреля, Лауринас Кащюнас, Миколас Маяускас, Миндаугас Синкявичюс, Тадас Лангайтис