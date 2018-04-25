Подготовка к рождеству

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Вильнюсская мэрия ищет компанию, которая установила бы рождественскую елку. Как и прежде, елка будет собрана из металлической конструкции и еловых лап.

В конкурсе указано, что елка, т. е. металлический каркас с еловыми лапами, должен быть не меньше 25 м в высоту и диаметром не меньше 10 м. Конструкцию мэрия не будет покупать, только возьмет в аренду на время праздника.

Намечается, что церемония зажжения огней на елке состоится 1 декабря. Планируется, что елка появится до 28 ноября – все работы займут чуть больше недели. Ее уберут 8 января, после Рождества в православных традициях.

В прошлом году в городе стояла 27-метровая елка, украшенная 70 000 лампочек. Ее украсили 900 игрушек. Аренда конструкции, ее сборка и демонтаж обошлись в прошлом году в 44 000 евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt