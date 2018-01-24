Подготовлены поправки, которые позволят сократить пожизненный срок заключения

Литовское министерство юстиции подготовило проект, который предоставит возможность осужденным на пожизненное заключение когда-нибудь выйти на свободы, сообщила газета Lietuvos rytas.

По информации издания, министерство подготовило поправки после того, как осужденные пожизненно семеро заключенных выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а еще 18 обратились в Страсбургский суд в связи с нарушением их прав.

Согласно подготовленному проекту, осужденный по пожизненное заключение сможет попросить пересмотреть назначенное ему наказание, после того, как проведет в заключении 25 лет. Однако и этим правом смогут воспользоваться не все. Возможность выйти на свободу будет предоставлена лишь тем, кто будет соответствовать всем шести указанным критериям: безупречное повеление, осуществление мер, указанных в плане социальной реабилитации, сокращение риска преступности, признание осужденного, в том, что наказание на него повлияло. Кроме того, осужденный обязан будет возместить хотя бы часть суммы, присужденной пострадавшим, а также полностью признать свою вину и искренне сожалеть о содеянном преступлении.

Положением осужденных пожизненно Комитет совета министров Европы заинтересовался после оглашенного в мае прошлого года решения ЕСПЧ. В нем четко было заявлено, что Литва нарушила 3-ую статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и приравнял к пыткам пожизненное заключение без права пересмотра наказания. Литве было указано до 23 февраля предоставить комитету планы властей по решению этой проблемы.

BNS

Метки: ЕСПЧ, Литва