Подключение к централизованной канализации

🔊 Воспроизвести

C целью поощрения использования централизованных бытовых сетей сточных вод горсовет Вильнюса решил частично финансировать подключение к бытовым сетям жителям одно-, двух- и многоквартирных домов, использующих уличные туалеты. Величина финансовой поддержки была рассчитана с учетом стоимости подключения одного дома и среднего расстояния (15 метров) между ямой дома или домом и скважиной. Размер помощи — 1175 евро.

Заявки можно подавать до 1 октября 2019 г. в отдел клиентов предприятия Vilniaus vandenys по адресу г. Вильнюс, ул. Спаудос, 8 – 1 либо по электронной почте info@vv.lt.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt