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Подобрали ключи

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 29, 0:01   |   Комментариев: 0

Петербуржцы отгрузили оборудование для первого энергоблока Белорусской АЭС

Комплект ключевого оборудования для Белорусской АЭС отгружен в Сосновом Бору Ленинградской области специалистами Центрального конструкторского бюро машиностроения (АО «ЦКБМ»). Речь о главном циркуляционном насосе нового поколения (ГЦН). Он предназначен для первого энергоблока строящейся АЭС.

LTK2816-1Процесс отгрузки, занимающий немало времени, так как требует большой осторожности, проходил торжественно. На площадку ЦКБМ, предприятия режимного (входит в систему предприятий «Росатома»), впервые за долгие годы пригласили журналистов, чтобы показать и рассказать об уникальном оборудовании.

— Главный циркуляционный нанос — это сердце любой современной атомной станции, — сказал Сергей Щуцкий, технический директор предприятия. — Аналогов тому насосу, который мы отправляем нынче для белорусских атомщиков, в мире нет. Его вес составляет 25 тонн, высота — 3,5 метра.

Ноу–хау российских атомщиков: в машинной смазке ГЦН нет горючих веществ. Масло заменила… обычная вода. Что позволило снизить угрозу возгорания в атомном реакторе в десятки раз. Такого двигателя нет пока ни на одной АЭС на планете.

В течение нескольких дней, прежде чем начать отгрузку ГЦН для Островца, в Сосновом Бору проводились его испытания. В частности, отслеживалась система перекачки воды. За час насос должен перекачивать 27 тысяч кубометров воды. По образному выражению Андрея Маркевича, начальника службы подготовки и проведения испытаний ЦКБМ, это примерно как десять олимпийских, то есть 50–метровых бассейнов. За работой всех систем с помощью сверхчувствительных датчиков и специально разработанных компьютерных программ следят опытные инженеры. Один из основных принципов работы насоса, о котором говорят специалисты ЦКБМ: его отключение автоматически приводит к отключению реактора, и АЭС выходит на пониженную выработку электроэнергии. Иными словами, от технических параметров установки зависит не только безопасность, но и экономическая эффективность всей атомной электростанции.

Работа над созданием главного циркуляционного насоса нового поколения продолжалась почти десять лет. В эти дни первый из пяти «белорусских» ГЦН, упакованный в специальный металлический контейнер, уже в пути.

К СЛОВУ

АО «ЦКБМ» — единственный в России разработчик и изготовитель ГЦН для всех типов российских реакторов. Предприятие является разработчиком и изготовителем дистанционно–управляемого транспортно–технологического оборудования, предназначенного для работы с радиоактивными материалами. Агрегаты петербургских конструкторов установлены почти на всех новых АЭС не только в России, но также в Китае, Иране, Индии. Недавно был получен заказ из Турции. Всего в производстве сейчас 44 ГЦН.

Людмила БЕЗРУКОВА.

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