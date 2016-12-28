Подобрали ключи

Петербуржцы отгрузили оборудование для первого энергоблока Белорусской АЭС

Комплект ключевого оборудования для Белорусской АЭС отгружен в Сосновом Бору Ленинградской области специалистами Центрального конструкторского бюро машиностроения (АО «ЦКБМ»). Речь о главном циркуляционном насосе нового поколения (ГЦН). Он предназначен для первого энергоблока строящейся АЭС.

Процесс отгрузки, занимающий немало времени, так как требует большой осторожности, проходил торжественно. На площадку ЦКБМ, предприятия режимного (входит в систему предприятий «Росатома»), впервые за долгие годы пригласили журналистов, чтобы показать и рассказать об уникальном оборудовании.

— Главный циркуляционный нанос — это сердце любой современной атомной станции, — сказал Сергей Щуцкий, технический директор предприятия. — Аналогов тому насосу, который мы отправляем нынче для белорусских атомщиков, в мире нет. Его вес составляет 25 тонн, высота — 3,5 метра.

Ноу–хау российских атомщиков: в машинной смазке ГЦН нет горючих веществ. Масло заменила… обычная вода. Что позволило снизить угрозу возгорания в атомном реакторе в десятки раз. Такого двигателя нет пока ни на одной АЭС на планете.

В течение нескольких дней, прежде чем начать отгрузку ГЦН для Островца, в Сосновом Бору проводились его испытания. В частности, отслеживалась система перекачки воды. За час насос должен перекачивать 27 тысяч кубометров воды. По образному выражению Андрея Маркевича, начальника службы подготовки и проведения испытаний ЦКБМ, это примерно как десять олимпийских, то есть 50–метровых бассейнов. За работой всех систем с помощью сверхчувствительных датчиков и специально разработанных компьютерных программ следят опытные инженеры. Один из основных принципов работы насоса, о котором говорят специалисты ЦКБМ: его отключение автоматически приводит к отключению реактора, и АЭС выходит на пониженную выработку электроэнергии. Иными словами, от технических параметров установки зависит не только безопасность, но и экономическая эффективность всей атомной электростанции.

Работа над созданием главного циркуляционного насоса нового поколения продолжалась почти десять лет. В эти дни первый из пяти «белорусских» ГЦН, упакованный в специальный металлический контейнер, уже в пути.

К СЛОВУ

АО «ЦКБМ» — единственный в России разработчик и изготовитель ГЦН для всех типов российских реакторов. Предприятие является разработчиком и изготовителем дистанционно–управляемого транспортно–технологического оборудования, предназначенного для работы с радиоактивными материалами. Агрегаты петербургских конструкторов установлены почти на всех новых АЭС не только в России, но также в Китае, Иране, Индии. Недавно был получен заказ из Турции. Всего в производстве сейчас 44 ГЦН.

Людмила БЕЗРУКОВА.

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Беларусь, энергетика