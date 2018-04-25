Подорожали автомобили с пробегом

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В третьем квартале этого года автомобили с пробегом в Литве подорожали. Их стоимость в среднем увеличилась на 500 евро в годовом сравнении.

Представитель медиаресурса Autoplius.lt Матас Бузялис пояснил, что в первом и во втором кварталах этого года цена на авто с пробегом была стабильной — 3600 евро. К осени цена увеличилась на 200 евро.

По мнению Бузялиса, это могло произойти, поскольку в Литву стали привозить более дорогие подержанные автомобили.

«Наша статистика показывает, что иностранцы интересуются автомобилями в Литве, но мы не можем объяснить этим рост цен на автомобили», — отметил он.

Больше всего за это время подорожали 1-5-летние автомобили с бензиновым двигателем. Они подорожали почти на 19% — в среднем такой автомобиль обойдется в 14 000 евро. На 9% подорожали 6-10-летние бензиновые автомобили — в среднем они стоят 6200 евро, 11-15-летние бензиновые автомобили подорожали на 8% — их цена составляет около 2850 евро.

В группе дизельных автомобилей больше всего подорожали транспортные средства старше 21 года — на 13%, их средняя цена составляет 1050 евро.

Подешевели только 16-20-летние дизельные автомобили, они стоят 1450 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ