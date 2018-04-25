Подорожание газа и электричества не слишком увеличит счета

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После того, как литовская Комиссия по контролю цен и энергетики утвердила повышение в среднем на 15% цен на электроэнергию и газ, глава компании Lietuvos energijos tiekimas (LET) утверждает, что увеличение счетов не будет слишком заметным.

По подсчетам компании LET, расходы среднестатистического домохозяйства в результате изменения цен на газ и электричество в месяц могут увеличиться в среднем примерно на 2,5 евро, сообщила компания.

«Это повышение, если смотреть в процентном выражении, может, и кажется довольно большим, но большая часть домохозяйств, которые используют газ для приготовления пищи, в результате этого повышения понесут дополнительные расходы около 40 центов в месяц. Это не очень заметное повышение. Для тех, кто обогревается газом, за год (дополнительные расходы — ред.) составят около 90–100 евро, для экономичного жилья — вероятно, 50-60 евро», — сказал журналистам после заседания комиссии глава LET Мантас Микалаюнас.

По его словам, увеличение счетов за электроэнергию тоже не будет особенно большим.

«Если по стандартному тарифу (…) среднее потребление составляет около 100 киловатт-часов, может, чуть больше, то увеличение расходов составит до 2 евро в месяц», — сказал глава LET.

По его словам, цена на газ в пятницу утверждена чуть ниже той, что прогнозировалась, потому что оператор распределительной системы Energijos skirstymo operatorius (ESO) снизило цену на услуг по распределению.

М. Микалаюнас говорит, что для бизнеса цена на электроэнергию может даже снизиться.

BNS