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Подорожание нефти будет повышать цены для потребителей в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 06, 11:00   |   Комментариев: 0

На фоне повышения зарплат давлению роста цен, ложащемуся на плечи потребителей, в 2017 году активней будет способствовать дорожающая нефть. Ее влияние на финальную цену на товары и услуги в Литве больше, чем электроэнергии, которая дешевела в последние годы и в этом году останется стабильной, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

“Если предположить, что средняя цена на бензин на розничном рынке будет почти на 10% больше, чем в 2016 году, окончательная инфляция в 2017-ом повысится на 0,5 проц. пункта. Это непосредственно отразится на потребителях. Еще косвенно – почти на 0,5 проц. пункта повысятся цены на товары и услуги, для создания и доставки которых требуются услуги перевозчиков”, – отметил старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

Т. Повилаускас отметил, что, в этом году также будут растит зарплаты, это также будет влиять на рост цен.

BNS

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