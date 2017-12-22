Подозрения не оказывают большого влияния на деятельность MG Baltic – Д.Моцкус

Президент и владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус считает, что предъявленные концерну и двум политическим партиям правоохранительными органами подозрения не оказывают большого влияния на деятельность MG Baltic, пишет деловое издание Verslo zinios.

“В Литве сейчас бытует осуждение богатых, популярна тема социального неравенства. Когда обсуждаются крупные предприятия, это у кое кого вызывает большую радость. Но большого влияния на сам концерн я не вижу. Не отрицаю, что это неприятно. Факт, что сомнительная слава нам не даёт никакого позитива. Но непосредственно в бизнесе у нас был самый результативный год”, – отметил в интервью изданию Моцкус.

По самому громкому в стране делу политической коррупции подозрения в подкупе и торговле влияниям предъявлены председателю правления группы LNK и MG Baltic Media Р.Курлянскису, который на этой неделе заявил о выходе из концерна. Курлянскис продаст Моцкусу 2,34% акций MG Baltic Investment и с 1 января уходит со всех постов в концерне.

Своё решение он мотивировал тем, что желает сосредоточиться на участии в предстоящем судебном процессе.

Правоохрательные органы подозревают, что бывшие либералы Элигиюс Масюлис и Шарунас Густайнис в пользу Движения либералов получали от Р.Куплянскиса взятки. Последний подозревается и в подкупе бывшего парламентария Витаутаса Гапшиса.

BNS

Метки: Литва