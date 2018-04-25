Подозреваемые в нападении на эквадорца арестованы на 20 суток

🔊 Воспроизвести

В пятницу Вильнюсский городской суд постановил на 20 дней поместить под арест двух подозреваемых в нападении на эквадорца, предположительно по националистическим мотивам.

«Литва для литовцев!», — кричали оба арестованных, когда их вели по коридорам суда.

Адвокат сказал, что один из арестованных — 26-летний поляк, житель Вильнюса, частично признал свою вину в том, что «возможно, слишком резко высказал своё мнение».

Второй подозреваемый — 18-летний литовец, который ещё учится в школе.

По словам проживающего в Вильнюсе эквадорца, 19 июля он подвергся нападению на остановке общественного транспорта в столице Литвы. По словам молодого человека, нападавшие, избивая его, кричали «Литва — для литовцев!»

В четверг на площади Лукишкю в Вильнюсе прошла акция протеста с целью призвать полицию расследовать преступления на почве ненависти.

BNS