Подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери установлены, утверждают СМИ

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Полиция Великобритании идентифицировала личности подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года. Об этом сообщает в четверг, 19 июля, Press Association в своем Twitter.

По версии правоохранителей, в совершении преступления участвовали несколько человек. «Следователи полагают, что они идентифицировали подозреваемых, совершивших нападение, с помощью системы видеонаблюдения, и сверили эти данные с данными людей, которые въехали в Великобританию примерно в это же время», — сообщил СМИ источник, близкий к расследованию.

Он также добавил, что следователи «уверены», что все подозреваемые являются выходцами из России.

Отравление Скрипалей в Солсбери произошло 4 марта. 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были найдены возле ресторана на скамейке в парке в бессознательном состоянии. Они несколько дней находились в коме, но затем пришли в себя.

Власти Великобритании сразу возложили ответственность на Россию, аргументировав это тем, что вещество, которым, по данным британской полиции, отравили Скрипалей, разрабатывалось в СССР.

Сообщалось, что расследованием отравления занимается Скотланд-Ярд и полиция Уилтшира. В рамках расследования было просмотрено четыре тысячи часов видеозаписей, сделанных камерами наблюдения.

Полицейские стремились идентифицировать все транспортные средства и всех людей (пешеходов и велосипедистов), которые попали в кадр. В итоге изучались изображения 14 тысяч автомобилей и 2,5 тысячи человек.

К следственной работе было привлечено 250 следователей контртеррористического подразделения полиции. 100 из них продолжают работать в Солсбери. Опрошено 900 свидетелей и проведено 176 обысков.

В апреле стало известно, что британская полиция идентифицировала основных подозреваемых в покушении на Скрипалей. Как сообщало издание The Telegraph, по версии правоохранителей, его выполнила «ударная российская группа, контролируемая российским правительством», которая после покушения вернулась в Россию. Имена возможных авторов покушения удалось установить по спискам пассажиров, предоставленных авиакомпаниями, писало СМИ.

Также британские СМИ называли имя предполагаемого отравителя Скрипалей. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя «Гордон» (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени.

В полиции полагают, что Гордон возглавлял группу из шести человек, причастную к химатаке в Солсбери. Источники СМИ также сообщали, что возглавлять эту группу могла женщина. К такому выводу они пришли после сообщения о том, что еще одна пара, пострадавшая от отравления «Новичком» (случай в Эймсбери), отравились веществом, которое содержалось в небольшом флаконе из-под духов.

Также СМИ писали, что за нападением на Сергея и Юлию Скрипаль могут стоять действующие или бывшие агенты российской спецслужбы, известной как ГРУ (Главное разведывательное управление — Прим. NEWSru.com).

По данным BBC, данная спецслужба упоминалась еще в материалах расследования против России, которое власти Британии ранее предоставили в частном порядке другим государствам. В них, в частности, утверждалось, что «киберспециалисты ГРУ взломали электронную почту Юлии Скрипаль в 2013 году». Поэтому до отравления и Скрипаль, и его дочь находились «под наблюдением» в Лондоне, а телефон Юлии, возможно, был заражен вредоносными программами, которые позволяли отслеживать ее местонахождение.

Отметим, что свое расследование инцидента в Солсбери начала и Россия. Ранее Следственный комитет РФ уже опубликовал его первые результаты. Кроме того, посольство России выступило с обвинениями в адрес Лондона, заявив, что британские следователи под видом «дезинфекции» мест в Солсбери, связанных с инцидентом, уничтожают важные вещественные доказательства. В частности, британские правоохранители усыпили и кремировали кота, жившего в доме Скрипалей, а также других находившихся в здании домашних животных, умерших от обезвоживания.

NEWSru.com