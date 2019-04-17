Подозреваемый в нападении на работников Iki говорит, что в РФ ему грозит расправа

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Гражданин России, подозреваемый в том, что набросился с ножом на работников магазина Iki и ранил их, в суде заявил, что в России с ним могут расправиться.

Задержанный изложил свои опасения на заседании Вильнюсского участкового суда во вторник, на заседании решался вопрос, арестовать ли задержанного на три месяца.

«Суд удовлетворил просьбу прокурора и разрешил арест на три месяца», — сообщила BNS представитель суда Риманте Краулише.

Контролирующий расследование прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чяпялёнис сказал журналистам, что мужчина указал в суде, что с ним может расправиться правительство России и, возможно, полиция этой страны.

«Он не может нормально изложить свое мнение, на мой взгляд, он немного, не совсем адекватный. Нужно провести экспертную психиатрическую проверку», — сказал прокурор.

Россиянина собирались депортировать из Литвы, поскольку он не согласился уехать добровольно. В ближайшее время из Литвы должна уехать его жена. В семье двое малолетних детей. ИЗ Литвы должны быть высланы все члены семьи.

«Приложим все усилия, чтобы жена не уехала, потому что досудебное расследование только начато», — сказал прокурор журналистам.

По словам Т. Чяпялёниса, подозреваемый указал, что четыре года болел депрессией, потом прекратил лечение и его состояние здоровья ухудшилось, когда он узнал о депортации, принял тройную дозу лекарства. Россиянин сказал, что не помнит самого происшествия в магазине, только помнит, что был задержан полицией.

Во время обыска в понедельник в квартире подозреваемого полиция нашла самодельные взрывные устройства. Прокурор говорит, что этот обыск проведен в рамках расследования дела в связи с пожаром в торговом центре Ikea.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, примерно в 21.45 в магазин на улице. Йонажолю зашел мужчина. Угрожая ножом, он попытался ограбить магазин и ранил пытавшихся его задержать работников магазина. 19-летний молодой человек получил ножевые ранения в плече и в предплечье, 28-летнему мужчине нанесены общие удары по телу, 40-летний мужчина получил ножевое ранение в ноге и пережил геморрагический шок. Эти лица находится в больнице. 42-летняя женина получила ранение в шею, она лечится амбулаторно.

Правоохранители также выясняют, не связан ли этот гражданин России с поджогом в ТЦ Ikea.

В воскресенье вечером, в 21.04 поступило сообщение о задымлении в складских помещениях вильнюсского ТЦ Ikea. Полиция сообщила, что в ТЦ на улице Викингу были подожжены находившиеся на стеллажах товары.

BNS