Подозреваемый в нарушении присяги В. Титов утверждает, что хорошо представлял избирателей

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Член Клайпедского городского совета Вячеслав Титов в среду в суде заявил, что надлежащим образом представлял своих избирателей, когда обвинил лидера литовских партизан, боровшихся с советской властью, в убийстве мирных жителей.

«По моему мнению, я не нарушил присягу, я считаю, что я честно и надлежащим образом представлял интересы своих избирателей», – заявил В. Титов.

Горсовет Клайпеды просит Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) разъяснить, нарушил ли политик присягу, обвинив партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах невинных мирных жителей.

В. Титов обвиняет горсовет в том, что он уже сформулировал комиссии по импичменту обвинение в нарушении присяги, а это создало условия для принятия комиссией соответствующего вывода и обращения в суд.

Политик также утверждает, что комиссия по импичменту завершила работу раньше запланированного срока, и это ограничило его возможности подготовиться к заседаниям и защите своих прав.

По его словам, при голосовании по утверждению выводов комиссии в горсовете был нарушен трудовой регламент самоуправления.

В. Титов утверждал, что, поднимая вопрос о лидере партизан, он лишь выполнял свою работу.

«Если я мог оскорбить кого-то своими высказываниями, то я очень извиняюсь, я никого не хотел обидеть. Просто хотел углубиться в вопрос и обсудить», – сказал политик.

Он утверждает, что у него есть право высказывать свое мнение, которое не совпадает с установками государства, и цитировал принесенную книгу о жертвах партизан.

«Заявить, что убивал, означает не только совершить нарушение чести и достоинства, но и обвинить в совершении преступления», – ответил члену горсовета председатель судейской коллегии Гинтарас Крижявичюс.

Прибывший на заседание мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас отметил, что члены совета свободны выражать свое мнение, «но свобода информации не абсолютна, и это определено в Конституции».

Если этот суд придет к выводу, что член горсовета нарушил присягу, то В.Титов может быть лишён полномочий, если две трети членов совета проголосуют за это.

Сам политик утверждает, что он, говоря о А.Раманаускасе-Ванагасе, основывался на документах советского суда и сейчас чувствует, что его преследуют за выраженное мнение.

Историки подчеркивают, что при изучении партизанского сопротивления советской власти в Литве нельзя опираться только на дела палачей партизан — КГБ, в которых большое количество недостоверных, очерняющих их утверждений.

BNS