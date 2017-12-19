Подозреваемый в политической коррупции Р. Курлянскис оставляет концерн MG Baltic

Вице-президент концерна MG Baltic и председатель правления группы LNK grupe и MG Baltic Media Раймондас Курлянскис, подозреваемый в деле о подкупе и торговле политическим влиянием, оставляет одни из крупнейших концернов страны.

Концерн сообщил, что намерен за неразглашаемую сумму выкупить принадлежащие Раймондасу Курлянскису 2,34% акций компании по управлению имуществом MG Baltic Investment, после сделки он покинет пост в концерне.

Решение о продаже акций Р. Курлянскис мотивировал необходимостью сконцентрироваться на предстоящем судебном процессе.

“В связи с началом судебного процесса я не смогу оставаться просто пассивным наблюдателем и этому придется уделять большое внимание. По этой причине, скорее всего, может пострадать прочая деятельность, поэтому решение продиктовано не только логикой бизнеса, сколько обстоятельствами”, – отметил в пресс-релизе Р. Курлянскис.

Правоохранительные органы подозревают, что бывшие либералы Элигиюс Масюлис и Шарунас Густайнис приняли взятки в пользу Либерального движения от Р. Курлянскиса. Этого предпринимателя подозревают и в подкупе бывшего члена сейма Витаутаса Гапшиса.

MG Baltic Investment владеет крупнейшей в Балтийских странах группой розничной торговли одеждой Apranga, группой MG Baltic Media и стройкомпанией Mitnija.

BNS

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