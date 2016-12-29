Подозреваемый в политиеской коррупции Э.Масюлис стал бизнесменом

Ушедший из политики в связи с коррупционным скандалом бывший председатель Движения либералов Элигиюс Масюлис вместе с партнёрами и родственниками создаёт собственный бизнес.

Как пишет газета Lietuvos rytas, бывший министр транспорта и бывший многолетний член парламента сейчас обучает литовских и зарубежных предпринимателей, как справляться с кризисами. Масюлис с несколькими лицами учредил фирму Tardigrade Consulting и стал её директором.

В октябре Масюлис стал и директором зарегистрированной в Вильнюсе ещё в 2015 году фирмы Versanus.

Правоохранительные органы расследуют дело, в котором бывшего лидера Движения либералов Э.Масюлиса подозревают в том, что он у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса за “благоприятные для концерна и финансово выгодные решения” взял взятку в размере 106 000 евро.

BNS

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