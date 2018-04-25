Подозреваемый в шпионаже В.Иванов освобождён из-под стражи

🔊 Воспроизвести

Бывший лидер постсоветской организации «Единство» гражданин России Валерий Иванов, подозреваемый в шпионаже в пользу России, в среду 19 декабря был освобождён из-под стражи. Эту информацию подтвердила прокуратура.

«Могу подтвердить, что сегодня этот человек был освобождён», – сказала BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

По её словам, В.Иванова отпустили, поскольку больше не было необходимости ограничивать его свободу, однако этому гражданину России «назначен ряд мер пресечения, которые обеспечат его участие в процессе».

В.Иванов был задержан потому, что во время обыска в его доме обнаружили огнестрельное оружие. Ему предъявлены подозрения в незаконном хранении оружия.

Всё же правоохранительные органы ещё выясняют, не участвовал ли В.Иванов в шпионаже в пользу России, в чём подозревают группу лиц, включая бывшего лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса. Последний находится под арестом с октября.

О проведении досудебного расследования относительно шпионажа в пользу России правоохранительные органы Литвы сообщили в среду 19 декабря, но точное число подозреваемых не указывается.

По словам генпрокурора Эвалдаса Пашилиса, в ходе шпионажа метили в «наиболее чувствительные для общества места», включая рассматриваемое в суде дело о событиях 13 января.

За шпионаж в Литве грозит наказание на срок от 2 до 10 лет.

BNS