Подозреваемый в убийстве четырёх человек объявлен в международный розыск

Как агентству BNS во вторник сообщил представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, подозреваемый в убийстве четырёх членов семьи в понедельник вечером был объявлен в международный розыск.

27-летний мужчина в деревне Гайженай Каунасского района Литвы убил свою мать, тётю, бабушку и брата отца, прадед подозреваемого был найден с огнестрельной раной ноги.

По мнению судебно-медицинских экспертов, убийство было совершено не в понедельник, а раньше. Полиция распространила поиски и на другие районы страны.

BNS

Метки: Литва, Рамунас Матонис