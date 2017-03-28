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Подозреваемый в убийстве четырёх человек объявлен в международный розыск

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 12:17   |   Комментариев: 0

Как агентству BNS во вторник сообщил представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, подозреваемый в убийстве четырёх членов семьи в понедельник вечером был объявлен в международный розыск.

27-летний мужчина в деревне Гайженай Каунасского района Литвы  убил свою мать, тётю, бабушку и брата отца, прадед подозреваемого был найден с огнестрельной раной ноги.

По мнению судебно-медицинских экспертов, убийство было совершено не в понедельник, а раньше. Полиция распространила поиски и на другие районы страны.

BNS

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