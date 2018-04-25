Подозреваемым разведчикам будут компенсировать юридические услуги

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У сотрудников литовской разведки в связи с повышенным служебным риском будут дополнительные гарантии – им будет компенсироваться часть расходов на юридические услуги или полная их стоимость.

В субботу сейм в порядке особой срочности принят предусматривающие это три поправки к Закону о разведке.

Согласно поправке, сотрудник разведки, совершивший правовое нарушение при выполнении служебных обязанностей по причине превышения предела служебных рисков, и вызвавший поэтому подозрения, обвинения или иски, получит полную или частичную компенсацию расходов на юридические услуги со стороны разведывательного ведомствам. Эту компенсацию будет назначать глава разведведомства.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас в качестве одного из основных примеров преследования должностных лиц назвал начатые концерном MG Baltic судебные процессы против Департамента госбезопасности (ДГБ), его директора по причине информации, предоставленной парламентскому расследованию КНБО.

Концерн MG Baltic стремится отсудить у самого В. Бакаса 20 тыс. евро компенсации нематериального ущерба репутации, поскольку возглавляемый депутатом КНБО признал, что этот концерн представляет угрозу национальной безопасности, а деятельность части его работников «по сути, соответствует признакам организованной преступной группировки».

В. Бакас подчеркнул, что выдвигаемые поправки не будут защищать разведчиков, если они будут совершать преднамеренные преступления.

BNS