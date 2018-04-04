Подписанные в США соглашения помогут синизить монополию РФ на газ – президент

Соглашение о сотрудничестве с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) и будущим оператором терминала Freeport LNG, подписанные в Вашингтоне, являются еще одним шагом в избавлении от длящейся шесть десятилетий монополии России на поставки газа, заявила президент Литвы.

“Это соглашение, предусматривающее возможность вести переговоры и сотрудничать в вопросах стратегического развития, укрепляет дружбу Литвы и США особо важной для обеих стран энергетической сфере”, – цитирует слова президента Дали Грибаускайте пресс-служба главы государства.

Президент Литвы, участвовавшая в подписании соглашения отметила, что меморандумы, которые подписали компания торговли газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) и оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta, не только должны поощрить экспорт газа США в Европу, но и укрепить литовско-американское экономическое сотрудничество, а также способствовать совместной реализации новых коммерческих и инвестиционных проектов.

Freeport LNG завершает строительство терминала СПГ в штате Техас.

В прошлом году Lietuvos duju tiekimas импортировала из США два груза СПГ, которые по показателю объемов импорта этого продукта в США заняли третье место в Европе после Испании и Португалии.

Первый груз американского СПГ достиг берегов Балтийского моря в сентябре прошлого года, когда Литва приобрела его у компании Cheniere, владеющей первым терминалом экспорта СПГ в США.

BNS

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