Подвеска королевы установила рекорд на аукционе Sotheby’s

🔊 Воспроизвести

В одном из отелей на берегу Женевского озера состоялся аукцион, проводившийся домом Sotheby’s. Наибольший интерес вызвала коллекция драгоценностей, принадлежавших королеве Франции Марии-Антуанетте, казенной по приговору революционного трибунала в 1793 году.

Коллекция состояла из 10 предметов – шедевров ювелирного искусства Восемнадцатого века. Как предполагалось, их суммарная стоимость составит около трех миллионов долларов. Установленная на аукционе цена превысила 43 миллиона долларов – не считая комиссионных.

Наибольший ажиотаж вызвал жемчужно-брильянтовая подвеска, который королева носила на ожерелье из трех ниток жемчуга. Организаторы считали, что она будет продана за два миллиона, но в результате продолжавшихся 10 минут торгов цена возросла до 36 миллионов долларов – абсолютный рекорд для драгоценностей.

Эксперты объясняют, что причина высокой цены — не искусство ювелиров Восемнадцатого века, а история украшений, и в первую очередь – личность их владелицы. «Романтизм, магия, всемирная известность королевы, ставшей символом утонченности Старого режима. На дворе Двадцать первый век. Сколько таких драгоценностей осталось?» — спрашивает директор отдела драгоценностей Sotheby’s Андерс Уайт-Кориал.

По словам первой камеристки Марии-Антуанетты мадам де Кампан, королева могла часами перебирать драгоценности, примеривать их и складывать обратно в шкатулки. На аукцион попали украшения, переданные ей доверенным лицам перед попыткой бегства из Парижа.

Королевскую семью разоблачили и заключили в тюрьму – Мария-Антуанетта и ее муж, Людовик Шестнадцатый будут казнены. Драгоценности попали в Вену, где правил император Франц — племянник королевы. Затем оказались в Парме, во владении правившей в этом городе ветви династии Габсбургов. И вот, через 200 лет их выставили на аукцион.

NEWSru.com.il