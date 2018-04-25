Подвиг их бессмертен

22 июня исполнилось 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот день в Литве прошли памятные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, российской дипмиссии, представителей общественных организаций.

Уже не первый год в Вильнюсе 22 июня начинается с акции «Зажги свечу памяти», организатором которой выступает Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты». В 4 утра в Вильнюсе у воинского мемориала на Антакальнском кладбище люди зажигали свечи в память о погибших.

Чуть позже здесь у Вечного огня прошла торжественная церемония возложения венков и цветов.

«Мы помним, когда началась эта страшная война, развязанная фашистской Германией. Война, которая началась неожиданно и потому первые ее дни были такими трагическими. Погибшими в основном были воины-пограничники, которые стояли стеной, защищая границы своей родины, а Литва стала одной из первых жертв фашистской Германии, приняв на себя первые удары войны», – сказал, обращаясь к присутствующим Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.

Затем участники памятных мероприятий из Вильнюса отправились по местам воинских захоронений, где 22 июня 1941 года бойцы Красной армии одними из первых вступали в неравный бой с немецкими войсками. Цветы и венки от посольства Российской Федерации были возложены у воинских мемориалов в Шакяй и Юрбаркасе. У воинского мемориала в Шакяй захоронены останки 344 воинов 215-й стрелковой дивизии, погибших в 1944 году при осовобождении Литвы. В Юрбаркасе на кладбище советских воинов похоронены 232 солдата 262-й стрелковой дивизии 39-й армии, павшие в октябре 1944 года. Здесь же находится могила Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ильи Фролова.

Для Литвы война началась по всей протяженности границы и в том числе в Кретингском направлении. Одними из первых приняли бой пограничники 106-го Таурагского пограничного отряда, который на начало войны насчитывал 2 тысячи 118 человек. Они занимали 180-километровый рубеж от белорусской границы до Кретинги. У взорванного 22 июня 1941 года моста через речку Швянтойи пограничники одной из застав 106-го погранотряда держали оборону. С одной стороны моста была территория Пруссии, с другой – территория Литовской ССР, Юрбаркский район. До наших дней сохранилась липовая аллея, находившаяся на прусской территории. Из двух тысяч пограничников в живых осталось только пять человек.

«Мы далеко не все знаем о том, что произошло в этот день 22 июня 77 лет назад, – говорит посол России в Литве Александр Удальцов. – Поэтому мы должны глубже вникать в эти события, не только в их человеческую и историческую части, но и в правовую».

Возложение цветов и венка состоялось и на городском кладбище, куда власти Юрбаркского района в 2017 году без воинских почестей, как «неустановленных лиц» перезахоронили останки пяти солдат 106-го погранотряда войск НКВД, погибших в первые дни войны.

«Останки были найдены на заставе погранотряда, у комендатуры несколько лет назад, – рассказывает Виктор Орлов, президент Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты». – Два года мы боролись за то, чтобы достойно предать их земле, а не так, как по принятому решению Департамента культурного наследия «похоронить как неизвестных». Им не хватило идентификации, которую мы провели. Хотя все свидетельствовало о том, что они были советскими пограничниками – ботиночки, ремни, амуниция, подсумки, пуговицы. По какому еще принципу можно идентифицировать костные останки? Даже судмедэкспертиза указала, что по всем представленным артефактам с останками мы делаем вывод, что это – советские солдаты. На это закрыли глаза и приняли решение, что они не опознаны».

В. Орлов надеется, что правда все-таки восторжествует, и они смогут увековечить память погибших, а пока на сегодняшний день перезахороненные останки с табличкой «неизвестный» являются «камнем преткновения» в отношениях между Литвой и Россией. «Как можно заниматься спекуляцией на человеческих останках, человеческих судьбах», – недоумевает он.

«Ради этого сюда и приехали, чтобы посмотреть, понять и выработать дальнейшие шаги», – пояснил посол Росийской Федерации Александр Удальцов.

Всего в Литве по различным источникам с июня 1941 по январь 1945 гг. погибли от 360 тысяч до 380 тысяч советских солдат. В литовской земле захоронено более 80 тысяч воинов, причем эта цифра за период с 2006 по 2008 гг. заметно увеличилась. Так, согласно официальной справке по переписи 2006 года, в Литве было захоронено 76 тысяч советских солдат, а в 2008 году эта цифра уже превышала 80 тысяч. К сожалению, имена приблизительно половины захороненных воинов так и остались неизвестными.

В этот же день на сайте Министерства обороны России были представлены рассекреченные архивные документы – «малая часть свидетельств того невиданного героизма бойцов и командиров Красной армии, о который разбился в прах гитлеровский «План Барбаросса», – написано на сайте.

Инф. «ЛК».