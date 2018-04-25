Подводные камни пенсионной реформы

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В Литве система накопления пенсий состоит из трех уровней, цель которых – предоставить человеку возможность гарантировать для себя финансово обеспеченную старость и самому накапливать свою пенсию. Более половины жителей, включенных в накопление пенсий, еще не поинтересовались, какая накопительная компания им назначена. Об этом информирует Фонд социального страхования («Содра»), отправляя регистрированные письма.

Данные личных подключений к содровской системе показали, что около 60 тыс. жителей, включенных в накопление пенсий, ознакомились с информацией и поинтересовались, какая накопительная компания для них выбрана. Между тем около 90 тыс., это больше половины, этого еще не сделали.

С июля «Содра» включает в накопление пенсий трудящихся моложе 40 лет.

Реформа системы пенсионного накопления дала жителям возможность приостановить участие в фондах второй ступени или вернуться с накопленными деньгами в «Содру», жители пользуются этой возможностью. Хотя много говорилось о том, что необходимо откладывать на будущее, жители от этого отказываются. Управляющие пенсионных фондов считают, что это происходит потому, что люди не верят в стабильность системы.

«Содра» информирует, что за два месяца 42 500 жителей Литвы остановили свое участие в системе дополнительного пенсионного накопления и оставили деньги в пенсионном фонде, еще 12 200 человек вернули деньги в «Содру». Кроме того, 20 000 человек, вовлеченных в систему с нового года, отказались от участия в ней.

Пропорционально одинаково такое решение принимают как те, кто накапливал по модели 2+2+2, так и те, кто копил по модели 2+0+0, как люди младше, так и старше 40 лет. Есть одна закономерность: жители, которые решают отказаться от накопления и вернуть деньги в «Содру», — это люди, которые накопили небольшую сумму, в среднем 2500 евро. Решение перевести деньги в «Содру» принимает один из 5 человек, решивших отказаться от участия в накоплении. 4 из 5 оставляют деньги в фонде», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь «Содры» Саулюс Ярмалис.

По словам профессора Вильнюсского университета, социолога Ромаса Лазутки, «сейчас пенсия в среднем составляет 40% зарплаты. Конечно, этого недостаточно, особенно тем, кто больше зарабатывал. Их содровская пенсия намного меньше бывшей зарплаты. Люди, получавшие минимум, получают больше, чем заплатили, и это за счет тех, кто делал больше отчислений, кто зарабатывал больше. На пенсии выделяют мало, значит, этот процент должен расти. В Литве особенно распространена нищета среди пожилых, только люди настолько с этим свыклись, что пикетов не бывает. Но придут новые поколения пенсионеров. Перемены неизбежны».

Кстати, «среднестатистический европеец» живет до 80,6 года, а литовские женщины — до 79,7, мужчины — до 69,2 года. В Литве планка пенсионного возраста поднята до 65 лет, планируемого пенсионного возраста для мужчин и женщин должны достигнуть в 2026 году. Но уже сейчас ведутся дискуссии о повышении пенсионного возраста, в связи с демографической ситуацией и трудностями в решении проблем пенсионной системы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ