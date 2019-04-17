Подземный переход под железной дорогой

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В следующем году в столице на ул. Ешмининку будет построен первый подземный пешеходный переход под железной дорогой. Городской совет одобрил проект туннеля. Строительные работы планируется начать в нынешнем году.

Проект включает в себя две полосы движения — пешеходную зону шириной 2 м и велосипедную дорожку шириной 3 м.

Строительство пешеходного туннеля планируется начать в августе этого года и завершить весной 2020 года.

Проект будет профинансирован на средства инвестиций Евросоюза (488 тыс.евро) и Вильнюсского самоуправления (более 301 тыс.евро).

«Первый пешеходный туннель под железной дорогой соединит районы Науийнинкай и вокзальный. Городу важно создать возможности для слаженного и безопасного движения для пешеходов и водителей», — отметил заместитель мэра Линас Квядаравичюс.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt