Поезд «четырех столиц» будет ездить чаще

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Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, будет ездить раз в четыре дня, а не раз в неделю, как это было ранее. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил председатель правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Поезд «Четыре столицы» будет курсировать чаще. С 30 января меняем график — рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодняшний день поезд ездит раз в неделю. При этом расписание не меняем», — написал Кравцов.

При этом Кравцов сообщил, что на данный момент заполненность маршрута в направлении Киев – Рига составляет 49%, в обратном – 40%.

«Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги», — отметил Кравцов.

Напомним, первый поезд «четырех столиц» отправился из Киева 28 сентября.

korrespondent.net