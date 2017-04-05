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До пуска первого энергоблока Белорусской АЭС еще несколько лет, а вокруг станции уже разворачивается, работает и постоянно совершенствуется система экологического мониторинга. Помимо общепринятых для гидрометеорологии параметров, она особенно тщательно отслеживает радиологическую ситуацию. Пока она, разумеется, в пределах естественного фона, поскольку на стройплощадке практически нет источников ионизирующего излучения. Однако в будущем эти показания станут своего рода точкой отсчета, позволяющей определить истинное влияние АЭС на окружающую среду. Эту работу специалисты белорусского Гидрометеоцентра ведут в тесном контакте с российскими коллегами, имеющими большой и многолетний опыт подобной работы. Обо всем этом недавно рассказала руководитель белорусского Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Мария Герменчук.

В этой сфере белорусские и российские метеорологи многого достигли еще при совместном выполнении двух смежных научно–технических программ Союзного государства Беларуси и России: собственно метеорологической и по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. В итоге был создан атлас радиоактивного загрязнения пострадавших территорий двух стран, значение которого со временем не уменьшается.

— Там даны прогнозы, как будет изменяться радиоактивный фон на пострадавших территориях, создаваемый теми или иными изотопами, — пояснила Мария Герменчук.

В новой союзной программе предусмотрено продолжение совместной работы в интересах строительства Белорусской АЭС. Будут совершенствоваться методики радиационного контроля в зоне потенциально опасных объектов. Беларусь уже накопила в этом большой опыт. Ведь она десятилетиями ведет радиационный контроль не только в чернобыльской зоне, но и в направлении атомных электростанций, расположенных возле белорусских границ — Игналинской, Смоленской, Ровенской. И вот теперь вокруг строящейся белорусской АЭС также развернуты и работают все более интенсивно пункты соответствующего контроля.

— Наша задача — организовать его так, чтобы он соответствовал самым современным в мире технологиям, — уточняет Мария Герменчук. — Мы используем при этом европейский и российский опыт. А белорусское предприятие «Атомтех» разработало великолепные датчики, которые в режиме реального времени определяют в атмосфере продукты деления атома и тут же передают данные специалистам. Наша система радиационного контроля в зоне АЭС снабжена таким оборудованием.

Кстати, Мария Герменчук заявила, что получаемая таким образом информация доступна для всех зарубежных и отечественных природоохранных организаций, в том числе идет постоянный обмен данными и с литовскими коллегами.

Высокий уровень этой работы явился одной из причин, по которой Всемирная метеорологическая организация приняла решение о создании в Беларуси своего Евразийского офиса. Он будет связующим звеном между странами СНГ и центральными структурами ВМО. В числе его задач — обмен метеорологической информацией, трансфер передовых технологий. О намерении координировать работу с этим офисом заявили даже Монголия и Израиль. Эти факты еще раз подтверждают, что международное сотрудничество является весьма эффективным средством контроля за состоянием окружающей среды, в том числе в потенциально опасных зонах.

Владимир ЯКОВЛЕВ

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Беларусь, энергетика