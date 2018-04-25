Погода: ожидаются морозные выходные

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По утрам из-за холодного ветра температура по ощущениям может увеличиться до -17 градусов мороза, сказала радиостанции LRT синоптик Симона Далинкявичюте.

В субботу днем небо немного прояснится, вероятность снега небольшая. Будет дуть довольно сильный ветер, местами его порывы усилятся до 15 м/с. Ночью температура упадет до -6-1 градусов мороза, только на Куршской косе будет около -4.Днем переменная облачность, ветер останется довольно сильным. Температура будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза.

В воскресенье ночью температура опустится до -5-10 градусов мороза. Днем будет от -4 в юго-восточных районах страны до +1 в западных.

l24.lt