Погода в Литве будет переменчивой, возможны дождь, мокрый снег

В ближайшие дня погода в Литве будет переменчивой: на смену теплу местами придут небольшие заморозки, почти повсеместно прогнозируются мокрый снег, дождь, снег.

По данным Гидрометеорологической службы, в ночь на субботу почти повсеместно прогнозируются осадки, преимущественно – дождь и мокрый снег. Во второй половине ночи и утром во многих районах образуется гололедица, местами возможен туман. Температура будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 2 градусов. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, будет облачно с прояснениями.

В воскресенье днем почти повсеместно, с большей вероятностью в западных и северных районах выпадут осадки – дождь, мокрый снег. Ночью будет 0 – плюс 2 градуса, днем – плюс 4–7 градусов.

На следующей неделе похолодает, возможен снег. В дневное время суток местами будет небольшая плюсовая температура, в ночное время местами ожидается минус 4 градуса.

BNS

Метки: Литва, Погода