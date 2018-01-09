Погодные катаклизмы обошлись США в прошлом году в рекордные 306 миллиардов долларов

Затраты Соединенных Штатов на ликвидацию последствий природных катаклизмов в 2017 году составили рекордные 306 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Как отмечают эксперты, отчет наглядно демонстрирует экономические риски от климатических изменений, однако президент США Дональд Трамп и его администрация отказываются придавать проблеме какое-либо значение.

По данным NOAA, самый большой урон Соединенным Штатам нанесли ураганы “Харви”, “Мария” и “Ирма”, а также масштабные лесные пожары на западе страны.

Предыдущий рекорд по стоимости ущерба от природных катаклизмов держался с 2005 года, когда по США ударили ураганы “Катрина”, “Вильма” и “Рита” (215 миллиардов долларов).

Средняя температура в 2017 году в США составила 54,6 градуса по Фаренгейту (12,6 градуса по Цельсию), что на 2,6 градуса превышает средние значения XX века. Показатель в 54,6 градуса – третий по величине с момента старта наблюдений в 1895 году. Две лидирующие позиции в этом рейтинге занимают 2012-й и 2016 годы.

“Ученые уже давно установили, что выбросы ведут к негативным переменам климата, следствием чего являются потопы, засухи и более частые штормы. Администрация Трампа же обещает увеличить американское производство нефти, угля и газа”, – заключило Reuters.

Напомним, Трамп неоднократно публично выражал сомнения, что выбросы парниковых газов являются главной причиной глобального потепления. В июне американский лидер объявил, что США выйдут из международного соглашения по климату. В сентябре Вашингтон подтвердил это намерение.

Трамп считает, что договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран и обернется потерей миллионов рабочих мест для Соединенных Штатов.

В конце прошлого года французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что Европа самостоятельно покроет долю США в бюджете научной комиссии по климату. Макрон заявил, что Франция поможет компенсировать дефицит финансирования исследований в области климатических исследований, возникший по вине США, и последовательно отключит все угольные электростанции к 2021 году.

NEWSru.com

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