Погрузки Клайпедского морского порта превысили результат 2017 года

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В этом году Клайпедский морской порт к 17 декабря, по предварительным данным, перевалил 44,227 млн тонн грузов – на 2,4% больше, чем за весь 2017 год, когда погрузки достигали 43,17 млн тонн.

По данным дирекции порта, в этом году было перевалено 18,586 млн тонн насыпных грузов, 15,778 млн тонн генеральных грузов и r 9,864 млн тонн жидких грузов.

За 11 месяцев Клайпедский порт перевалил 42,241 млн тонн грузов – на 7,7% больше, чем в январе-ноябре прошлого года (39,219 млн тонн). Объемы погрузки генеральных грузов за 11 месяцев выросли на 32% до 15,029 млн тонн, насыпных грузов – на 1,4% до 17,876 млн тонн, перевалка жидких грузов сократилась на 10,3% до 9,336 млн тонн.

В этом году по показателю погрузок, как и в прошлом году, Клайпедский порт опережает порты соседней Латвии. Грузопоток в Рижском порту за 11 месяцев вырос на 6,5% до 33,145 млн тонн, в Вентспилском – на 1,3% до 18,7661 млн тонн, а в Лиепайском – на 13,8% до 6,893 млн тонн.

Выручка дирекции порта в январе-ноябре составила 57,88 млн евро – на 6,3% больше, чем за тот же период 2017 года (54,48 млн евро).

В этом году Клайпедский порт уже инвестировал 38,154 млн евро и превысил план инвестиций этого года на 21,2%.

BNS