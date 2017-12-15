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Погрузки Клайпедского порта в ноябре были рекордно большими

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Погрузки в Клайпедском морском порту в ноябре впервые в истории порта превысили месячный показатель в 4 млн. тонн. Глава порта Арвидас Вайткус говорит, что росли погрузки всех видов грузов – наливных, насыпных и генеральных.

“У нас уникальный рекорд, он показывает, что мы впервые превысили оборот в 4 млн. тонн за месяц. Скачок по сравнению с прошлым годом, когда было отгружено 3,5 млн. тонн, очень велик”, – сказал А. Вайткус на пресс-конференции в четверг.

“В октябре – ноябре была плохая погода и были сложные условия в отдельные дни для погрузки удобрений и зерна. За одиннадцать месяцев у нас рост погрузок 6,5%, и это ведет нас к новому годовому рекорду”, – сказал А. Вайткус.

BNS

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