Погрузки в Клайпедском порту в этом году выросли на 5,5% до 35,1 млн. тонн

Клайпедский морской порт в этом году за десять месяцев отгрузил 35,129 млн. тонн грузов – на 5,5% больше, чем в январе-октябре прошлого года (33,292 млн. тонн).

Только в октябре по сравнению с октябрем прошлого года погрузки в порту выросли на 10,1% до 3,719 млн. тонн, сообщила Дирекция Клайпедского порта.

Погрузки насыпных грузов за десять месяцев этого года увеличились на 15,3% до 15,621 млн. тонн, однако упали погрузки грузов двух других категорий – генеральных и наливных – соответственно на 1,5% до 10,234 млн. тонн и на 0,9% до 9,268 млн. тонн.

Только в октябре по сравнению с таким же месяцем прошлого года погрузки насыпных грузов возросли на 14,1% до 1,738 млн. тонн, наливных грузов – на 30,8% до 876,7 тыс. тонн, а погрузки генеральных грузов упали на 6,7% до 1,104 млн. тонн.

BNS

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