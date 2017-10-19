Пока экономика растет, нужно делать резервы на будущее – министр финансов Литвы

Впервые за период после восстановления независимости Литвы сверстан профицитный бюджет – бюджет 2018 года, говорит литовский министр финансов. По словам Вилюса Шапоки, пока экономика стремительно растет, необходимо делать резервы на будущее, в котором могут быть менее благоприятные периоды.

“Экономика разогревается, это явствует из роста инфляции, из подорожания недвижимости. Нам следует принимать во внимание правила фискальной дисциплины и накапливать резервы на менее благоприятных экономических периодов, мы должны обуздать инфляцию и, конечно, уменьшать государственный долг, который довольно высок”, – сказал В. Шапока в четверг в сейме.

Заложенный в проект бюджета 2018 года профицит властного сектора составляет порядка 240,7 млн. евро – 0,6% ВВП.

Доходная часть бюджета составит 16,082 млрд. евро, расходная – 15,839 млрд. евро.

BNS

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