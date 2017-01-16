Пока нет ответа на запрос об отбывании наказания в Литве граждан, осужденных в РФ за шпионаж

Литовские должностные лица пока не получили ответа российского министерства юстиции по вопросу отбывания наказания в Литве двумя литовскими гражданами, осужденными за шпионаж.

“Мы пока не получили никакого ответа России”, – сказал BNS представитель министерства юстиции по связям с общественностью Аудрюс Кутрявичюс.

О прошении родственников осужденного Аристидаса Тамошайтиса перевести его в Литву для отбывания наказания сообщили в июне 2016 года. Имевший на тот момент двойное гражданство Эугениюс Матайтис подал такое заявление в конце лета.

За шпионаж А. Тамошейтис в России был осужден на 12 лет лишения свободы, а Э. Матайис – на 13.

Граждан Литвы Москва задержала и осудила после того, как Литва объявила о задержании в стране разведчика ФСБ Калининградской области Николая Филипенко.

Сейчас под судом находится и другой подозреваемый в шпионаже гражданин России Сергей Моисеенко.

Литовские должностные лица пока публично не комментировали возможности обмена шпонами.

BNS

Метки: Литва, Сергей Моисеенко, ФСБ, шпионаж