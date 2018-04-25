Показатели улучшаются, реальная жизнь — нет

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За последние четыре года, несмотря на рост экономики, социальные показатели, такие как безработица, улучшались не во всех самоуправлениях. Анализ Института свободного рынка показывает, что около трети самоуправлений в этой области находятся на уровне стагнации.

В среднем в самоуправлениях в прошлом году не имели работы 9,5 проц. населения, однако в разных самоуправлениях этот показатель отличается почти в три раза. Скажем, в Кретингском районе и в Неринге безработица не составляла и 5 проц., а в самоуправлениях Зарасайского, Лаздийского и Игналинского районов в прошлом году были без работы почти 15 проц. жителей.

Средний показатель безработицы в самоуправлениях Литвы в 2018 г. составлял 9,5 проц., за четыре года он уменьшился на 0,6 проц. Самый большой показатель безработицы был в Лаздийском, Зарасайском, Игналинском, Кельмесском и Юрбаркском районах, где безработным был почти каждый шестой человек. Наименьший уровень безработицы был в Кретингском, Нерингском, Клайпедском районах, а также в Электренай, Бирштонасе и Шяуляй, здесь он составлял до 6 проц.

В среднем социальные пособия в самоуправлениях Литвы требовались 3,6 проц. населения, а за четыре года количество получателей пособий уменьшилось в среднем на 1,3 проц.

В начале 2019 г. на тысячу жителей нашей страны приходилось 26,5 действующих хозяйственных субъектов.

В некоторых самоуправлениях особенно актуальна проблема длительной безработицы. Так в Лаздийском, Игналинском, Зарасайском районах каждый второй безработный не работал в течение года и более, а к примеру в Кретингском районе длительных безработных было лишь 6,7 проц.

«Проблемы безработицы, большой потребности в пособиях наглядно проявляются в северо-восточной части Литвы и приграничных самоуправлениях. Эти самоуправления попали в капканы, так как легального маркетинга здесь мало, да и людям, покинувшим трудовой рынок интегрироваться в него становится все труднее», — утверждает президент Института свободного рынка Литвы Жильвинас Шиленас.

Проблема безработицы сказывается на потребности в социальных пособиях. Больше всего граждан – более 7 проц. — получают пособия в самоуправлениях Игналинского, Зарасайского, Лаздийского районов и Калварии.

Наименьшая потребность в социальных пособиях была в курортных самоуправлениях, в крупных городах и их кольцевых самоуправлениях. Скажем в Неринге только 0,3 проц. жителей получали социальные пособия, в Клайпеде 0,7 проц. в Вильнюсе 1 проц., в Шяуляй, Клайпедском районе и Мариямполе 1,2 проц.

«Неудивительно, что большие социальные проблемы мучают те самоуправления, которые выделяются очень низкой активностью предпринимательства, здесь меньше субъектов маркетинга, меньше людей берут или продлевают свидетельство о предпринимательстве. Из такого заколдованного круга трудно выйти, получая небольшие оклады. Нельзя вынуждать людей жить на пособия, уходить в тень или просто уезжать», — отметил, аналитик Института свободного рынка Литвы Мартинас Тининис.

В 2015-2017 гг. отрицательная миграция была почти во всех самоуправлениях нашей страны. В среднем за три года самоуправления потеряли 3,75 проц. жителей. Больше всего – 7 и более проц. жителей покинули самоуправления Пагегяй, Пакруойского района и Висагинаса. За этот период больше жителей прибыло, чем выбыло только в семи самоуправлениях: в столице и в так называемых кольцевых самоуправлениях Вильнюсского, Клайпедского, Шяуляйского, Каунасского районов, а также в курортных самоуправлениях Паланги и Неринги.

«Надо заметить, что при сравнении показателей социальной и экономической активности самая сложная ситуации в самоуправлениях Зарасайского, Ионишкского, Радвилишкского, Биржайского районов и в Висагинасе», — утверждает М. Тининис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ