Покров Богородицы

В детстве, когда я слышал это слово, никаких религиозных ассоциаций оно у меня не вызывало. Ассоциации были скорее метеорологические: первые заморозки, первый снежок на крыше сарая и собачьей будке и особый запах начала зимы.

Да и откуда было взяться религиозным ассоциациям, если ближайшая церковь была на отшибе: до нее надо было ехать двумя автобусами, а потом еще километра два идти пешком. А детей возили крестить в соседние районы, чтоб не дай бог на работе не узнали и из партии не выгнали.

Но, несмотря ни на что, память в народе о Покрове была жива. А как же иначе, ведь это один из самых любимых праздников русского народа. Если формально подходить, по уму, то ситуация с ним парадоксальная. События, связанные с Покровом, происходили в Греции – а там его не празднуют. Русские тут как бы и ни при чем, а празднуют именно они. И только они. Ни в одном православном календаре, кроме нашего, нет праздника Покрова, ни у греков, ни у болгар, ни у румын…

В предместье Константинополя Влахерны в церкви около императорского дворца служили в этот день 910-го или 911 года всенощное бдение. Служба совершалась не спеша, без пропусков, в спокойном благоговейном темпе. И, как следствие, длилась всю ночь. Среди молящихся был юродивый Андрей, славянин по происхождению, со своим юным учеником Епифанием. Пройдет много лет и юноша станет патриархом Полиевктом, который крестит нашу великую княгиню Ольгу.

Что заставило собраться людей на ночную усердную молитву, сказать однозначно трудно. Документов той поры не сохранилось. До нас дошли более поздние упоминания об этом событии. А тут каждый переписчик или летописец «редактировал», добавляя что-то от себя. Таким образом, сейчас известны три варианта. По одной версии, самой популярной, народ собрала опасность нападения сарацин (арабов). Но к тому времени Арабский халифат распался на отдельные государства, и соседи не очень докучали Византии, более того, греки потихоньку отбирали у арабов захваченные ими территории.

По другой версии, напряжение создала варяжско-славянская дружина вещего Олега, который уже раньше, в 907 году, прибил свой щит «на вратах Цареграда». По крайней мере, Олегово посольство побывало у императора Льва Философа в 911 году.

В третьей версии о причинах столь усиленной всеобщей молитвы вообще ничего не говорится. Ходят же люди на богослужения каждую неделю, а то и чаще, безо всяких видимых причин.

Так или иначе, Андрей в четвертом часу ночи, подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых (Деву Марию сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов). Богородица долго молилась, потом сняла с головы Свой омофор и распростерла его над молящимися, как бы покрывая их. Это видение было и Епифанию. Андрей обратился к ученику: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» – «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Когда видение исчезло, блаженный Андрей рассказал о нем присутствующим, это произвело на всех сильное впечатление.

По каким-то причинам этот праздник у греков не закрепился. Празднуется он только в Русской церкви, благодаря Андрею Боголюбскому. Он учредил его в XII веке. С тех пор Покров Богородицы – один из самых любимых народом праздников.

Наши соплеменники никогда не были избалованы спокойной мирной жизнью. Не чужие, так свои жгли хлеба, угоняли в плен. И надеяться порой было не на кого, кроме Заступницы усердной. Это придавало сил и терпения. Другая причина, так сказать, календарная. Конец осени-начало зимы – это время, когда крестьянин мог перевести дух. К Покрову уже заканчивались полевые работы. «Вот придет Покров – всему развяза», – говорил один из героев замечательной книги Ивана Шмелева «Лето Господне». Начинали играть свадьбы. Это и понятно, когда убираешь урожай, не до гуляний. А тут дело к зиме. В северных широтах к этому времени уже выпадал снег и ложился покровом, т. е. не таял. Если вдуматься, то и снег – омофор Божией Матери, им Она оберегает землю с ее обитателями – мелкими зверушками, букашками, семенами, не дает им замерзнуть. Батюшка Покров землю и девку покроет. Землю снегом, а девку платком, символом замужества. В старину замужние женщины обязательно ходили в платках.

И дарит православный наш народ своей Покровительнице пышный прекрасный букет. Только не цветов, а храмов. Везде, где есть приходы Русской православной церкви, а они раскинуты по всему миру, есть и Покровские церкви. Самый древний был построен Боголюбским в 1165 году. Это храм Покрова на Нерли, жемчужина древнерусского зодчества. Другой известный всем, ставший международным символом России, Покрова-на-Рву, его все знают как собор Василия Блаженного. Он был создан при Иване Грозном в честь взятия Казани, которое произошло как раз 2 (15) октября 1552 года, т. е. на следующий день после праздника. Это и шедевр «нарышкинского» барокко московская церковь Покрова в Филях, построенная по принципу деревянной архитектуры, украшенная кружевами наличников, только все это сделано из камня.

Самые восточные Покровские церкви – в Японии, в Осаке и Сидзуоке. Напомню, что Японская православная церковь является автономной частью Московского патриархата. А самая западная – в Мехико.

Закончить хочется еще одной цитатой из И. Шмелева: «Потому… и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. …живи, не бойся, заступа у нас великая.»

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N41 (1181) 12 октября, религия