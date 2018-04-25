Покупатели автомобилей с пробегом оказываются в тупике

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Водители с солидным опытом часто шутят, что владелец подержанного автомобиля обычно бывает счастлив только два раза: когда покупает машину и когда ее продает. Последний процесс генерирует гораздо больше положительных эмоций, потому что найти оптимиста, который верит, что он долго и счастливо будет эксплуатировать 15-летнее транспортное средство (это статистический средний возраст «литовского» автомобиля), не расходуя денег на бесконечные ремонты, с каждым годом все труднее, сообщает Transekta.

Узнать о состоянии автомобиля — не легче

Хотя все политические силы, бывшие у власти в последние годы, декларировали, что «будут поощрять приобретение и использование безопасных транспортных средств, сберегающих окружающую среду», за несколько лет они не сделали абсолютно ничего для осуществления этой цели.

Когда мы поинтересовались, когда же дело сдвинется с мертвой точки, специалисты Министерства транспорта и коммуникаций заверили, что они ищут способы, как убрать небезопасные транспортные средства, начиная с требования гарантий от предприятий сервиса и кончая программой обновления транспортного парка. Обещают, что такая программа будет подготовлена только в 2019 году.

Пока возраст подержанных автомобилей, доставляемых в Литву, составляет в среднем 12 лет. По официальному мнению государства, одинаково «хороши» как не очень новые транспортные средства, соответствующие требованиям природоохраны, так и побывавшие в дорожно-транспортных происшествиях транспортные средства (это одна из основных причин, по которым продается автомобиль, «прослуживший немного лет» и проехавший немного километров).

Теоретически поток такой импортной техники должен фильтроваться особенно внимательно, чтобы уберечь будущих покупателей от колесных «франкенштейнов», однако практически возникают предпосылки для ослабления контроля.

Признание технического осмотра не действует

20 мая с. г. вступила в действие 45-я директива Евросоюза, регламентирующая обязательный технический осмотр автомобилей. В этой директиве предусмотрена возможность странам Европейского экономического пространства (ЕЭП) признать технический осмотр, проведенный в других государствах-членах.

Это положение должно осуществляться не позднее, чем до 20 мая 2021 года, но Сейм Литвы гораздо раньше принял соответствующие поправки к Закону о безопасности движения автомобилей на дорогах. Порядок осуществления выполненного за границей технического осмотра автомобилей подготовили специалисты Министерства транспорта и коммуникаций и Администрация безопасности транспорта Литвы.

Право признать технический осмотр, проведенный в странах ЕЭП, делегировано предприятию Regitra, которое пока принимает положительные решения, регистрируя лишь условно небольшое количество автомобилей. Комментируя это положение, специалисты отдела коммуникации Regitra обратили внимание на то, что признать проведенный за рубежом технический осмотр машины можно в тех случаях, когда проверка соответствует всем требованиям, установленным Администрацией безопасности транспорта Литвы, а представленное удостоверение технического осмотра бывает такой формы, какая указана в упомянутой директиве Евросоюза.

В документе должны быть указаны следующие данные и коды:

номер идентификации транспортного средства (VIN или номер двигателя); государственный номер транспортного средства и государственный регистрационный знак; место и дата технического осмотра; данные пробега на спидометре (если есть) в то время, когда проводился технический осмотр; категория транспортного средства (если она установлена); установленные недостатки и уровень их опасности; результат технического осмотра; дата следующего технического осмотра или дата окончания периода действия данной справки (если эта информация не передается иным способом); название организации или центра, проводившего технический осмотр, подпись контролера, ответственного за осмотр, или идентификационные данные.

Если в стране, откуда привозится подержанное транспортное средство, предприятие, проводившее технический осмотр, и выдает протоколы старого образца, в которых нет всех необходимых кодов, то в Литве такой документ не считается пригодным (иногда недостаточно и всех данных, имеющихся в документе технического осмотра).

Нет общей базы данных

Такой же установки придерживаются все европейские государства, в которые поступают подержанные автомобили из стран ЕЭП. Тем не менее установлен трехлетний переходный период для осуществления положений 45-й директивы Евросоюза. Этот период еще только начинается, поэтому понятно, что не все страны и не все станции технического осмотра поспешили осуществить указанные новшества.

Regitra проверяет информацию, не выдан ли транспортному средству документ о его ликвидации и нет ли нарушений, в связи с которыми ему запрещено участие в движении. Для этого необходимо проверить информацию в соответствующих международных базах данных, потому что информация о повреждениях конструкций автомобиля в результате аварии, имеющих влияние на безопасность движения, никак не отражается в документе технического осмотра.

Иначе говоря, даже если автомобиль официально признан «опасным отходом», но его внешний вид еще не совсем плохой, то он имеет все возможности в Литве участвовать в транспортном движении, для этого достаточно предоставить действующий документ технического осмотра, у которого вообще-то нет никаких «предохранителей» от подделок и он может быть распечатан на самом простом принтере.

По данным Ассоциации предприятий технического осмотра Transekta, в настоящее время при проведении проверки ввозимых в нашу страну автомобилей положительный вывод с первой попытки получали около 57% транспортных средств, имеющих действующий документ технического осмотра.

С учетом количества ввозимых в Литву и впервые регистрируемых у нас транспортных средств и их технического состояния можно полагать, что полноценное признание технического осмотра, проведенного в другом государстве-члене, может быть осуществлено только тогда, когда связаны действующие национальные информационные системы и базы данных в целях обеспечения информации, связанной с осмотром, регистрацией транспортных средств, подтверждением ответственных компетентных институций государств-членов, обменом информацией центров технического осмотра со сроком действия технического осмотра. Пока такая связь не осуществляется.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ