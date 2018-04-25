Покупка ненового автомобиля: не забудьте в договоре вписать настоящую цену

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Видимо, многим известен опыт по поиску и приобретению автомобиля. Кто-то выбирает новый автомобиль, кто-то приобретает уже неновое транспортное средство. Что надо знать с правовой точки зрения при покупке автомобиля, чтобы не пришлось потом разочароваться и понести большие убытки?

Судья Вильнюсского апилинкового суда Рута Понишкайтите-Лятуке, говоря о том, что в правовом отношении является самым важным при приобретении ненового автомобиля, выделила три нюанса, на которые покупатель всегда должен обращать внимание.

«Прежде всего, следует обсудить подлинную стоимость автомобиля, потому что часто при возникновении споров по вопросу качества, когда истец требует снизить цену на автомобиль, возникает вопрос, сколько на самом деле уплатил покупатель за машину. Поэтому в договоре необходимо указать ту сумму, какую покупатель действительно внес за автомобиль», — подчеркивает Р. Понишкайтите-Лятуке.

При покупке ненового автомобиля очень важно провести его проверку. Как утверждает судья, у покупателя есть такое право, и им надо воспользоваться, потому что в случае требования о возмещении ущерба это может быть важным аргументом, доказывающим, что до приобретения машины покупатель сделал все, чтобы убедиться в ее технической исправности. Надо всегда помнить, кто и за что несет ответственность.

«Не надо забывать, что расходы по проверке ложатся на плечи покупателя. Следовательно, покупатель не может требовать, чтобы продавец заправил машину или доставил ее в автосервис. Но если качество товара не соответствует гарантиям, указанным продавцом, в таком случае продавец обязан возместить расходы по проверке автомобиля», — замечает Р. Понишкайтите-Лятуке.

Судья обратила внимание и на то, что покупатель должен понимать пределы качества автомобиля, которые должен обеспечить продавец. Часто покупатель полагает, что продавец несет ответственность за скрытый недостаток только потому, что он не был оговорен в договоре. Однако правовые нюансы иные, покупатель должен доказать, что он никак не мог знать об имеющемся недостатке. Также надо доказать, что продавец знал об этом недостатке в автомобиле.

«Продавец должен гарантировать качество товара в соответствии с установленными в договоре условиями, а в случае их отсутствия, условиями, которые предъявляются данному товару на том же рынке. Если, например, вы покупаете автомобиль, которым уже пользовались 20 лет, то вы не должны думать, что эта машина будет отличаться такими же качествами, как и новая», — говорит Р. Понишкайтите-Лятуке.

Если по поводу некачественного ненового автомобиля покупатель обратится в суд, то процесс будет недолгим. Судья утверждает, что чаще всего подобные споры решаются в течение одного или двух заседаний. Правда, процесс может быть осложнен в связи с нехваткой доказательств, которые должен предоставить покупатель.

«После того как покупатель приобрел автомобиль, он принимает на себя и риск случайного повреждения или гибели машины. Поэтому если покупатель в суде попытается доказать, что повреждение связано со скрытыми изъянами машины, то доказать эти дефекты – долг самого покупателя. Истец должен обратить внимание и на то, что если судья попросит предоставить дополнительные доказательства или предложит обратиться за дополнительной правовой помощью, это означает, что есть какие-то упущения в предъявленных истцом доказательствах», — утверждает Р. Понишкайтите-Лятуке.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ