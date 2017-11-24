Покупки литовцев в Польше снижают выручку местных предпринимателей

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас признал, что шоппинг литовцев в соседней стране сокращает выручку местных предпринимателей, в наиболее значительной степени сокращение спроса ощущают торговцы приграничных районов.

Для такого сравнительного малого внутреннего рынка, как Литва, даже небольшое количество денег, уплывающих в другие страны, болезненно. Эксперты полагают, что литовцы в Польше и Латвии оставляют около 1% оборота розничного рынка Литвы, то есть, около 80 млн. евро в год. Теоретически, если такая сумма и соответствующее количество товаров вернется на литовский рынок, то, несомненно, то наша официальная статистика потребления будет лучше, чем сейчас”, – прокомментировал Л. Вилимас ситуацию порталу delfi . lt .

В ответ на вопрос о том, выручку какого объема теряют наши производители по причине шоппинга литовцев в Польше и Латвии, президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас отметил, что это больше ощутили мелкие пивоварни: “Трудно точно сказать, какую долю этих потерь составляют закупки наших потребителей в соседних странах, но, вероятно, что не менее трети из того, что литовцы приобрели у соседей, особенно в Латвии”.

BNS

Метки: Лауринас Вилимас, Литва, Саулюс Галадаускас