Покушение на кандидата в президенты Бразилии

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В четверг, 6 сентября, в Жуиз-ди-Фора (штат Минас-Жейрас) в ходе предвыборного митинга был ранен ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару.

Нападавшего обезвредили сторонники политика, а затем задержали правоохранители. Болсонару госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам врачей, политик получил единственное ножевое ранение, однако оно затронуло сразу несколько внутренних органов — печень, легкое, кишечник.

Операция длилась более двух часов, после ее окончания врачи охарактеризовали состояние Болсонару как стабильное. Сейчас он восстанавливается в реанимации. Однако медики не исключили, что политик не сможет участвовать в публичных акциях агитационной кампании до первого тура выборов, который состоится 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Estado de Sao Paolo .

«Все зависит от того, как он будет восстанавливаться. По меньшей мере неделю, 10 дней [он должен будет пробыть в больнице]. Но я не могу сказать точно, это все спекуляции», — заявил на пресс-конференции лечащий врач политика Луис Энрике Борсату.

Нападавшим оказался 40-летний Аделиу Биспу ди Оливейра, он сознался в преступлении. По словам представителя полиции, мужчина пытался ранить кандидата Жаира Болсонару, » «поскольку имел с ним разногласия в идеях и образе мыслей, еще он сказал, что тут был личный вопрос». При этом задержанный не состоял ни в одной из политических партий.

Во время допроса он заявил, что готовился к нападению. «Он сообщил нам, что вышел из дома со своим ножом для того, чтобы сопровождать акцию [Болсонару] и в наиболее подходящий момент совершить покушение на его жизнь, как он и сделал, когда манифестанты проходили по улице Батиста, так как этот момент показался ему самым удобным», — сказано в протоколе допроса. «Периодически говорил, что это было сделано по воле Бога», — добавили в полиции.

Первоначально предполагалось, что преступник действовал в одиночку. Однако уже через несколько часов после совершения нападения представитель полиции штата Минас-Жерайс Карлос Капистрану сообщил, что в деле появился второй подозреваемый. По некоторым данным, его уже направили на допрос.

Отметим, именно Болсонару является лидером президентской гонки после того, как суд отказался регистрировать кандидатуру экс-главы государства Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного по делу о коррупции.

NEWSru.com