Полицейские получили бесконтактные алкотестеры

🔊 Воспроизвести Дорожная полиция Литвы получила 27 бесконтактных устройств для проверки водителей на трезвость, сообщает пресс-служба ведомства.

Детекторы были закуплены в январе и распределены между главными комиссариатами в округах. Отмечается, что устройства эффективны для полицейских рейдов, когда требуется проверить большое количество водителей.

«Этими устройствами предварительной проверки можно быстро и гигиенично проверить большое количество водителей транспортных средств или других лиц, определить, употребляли ли они алкоголь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Если детектор не обнаружит паров алкоголя в дыхании человека, то на дисплее отобразится символ V и загорится зеленый светодиод. В противном случае на устройстве покажется буква X и загорится красный светодиод. Цена каждого детектора не превышает 500 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ