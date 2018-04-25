Полиция Литвы обещает компенсировать должностным лицам прививки от кори

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Департамент полиции Литвы обещает компенсировать должностным лицам прививки от кори.

«Видя и оценивая ситуацию в стране, я принял решение выделить средства для прививок работников полиции от кори», – написал на этой неделе в социальной сети «Фейсбук» Генкомиссар Линас Пярнавас.

Департамент полиции сообщает, что работники должны будут привиться от кори на собственные средства, а позднее эта сумма будет компенсирована при предоставлении заявления и квитанции.

Решение прививаться, по сообщению департамента, будет принимать каждый отдельный работник самостоятельно. Руководителей комиссариатов обязали создать подчиненным условия для прививки.

Как говорится в сообщении, такое решение было принято с учетом предупреждения Национального центра общественного здоровья и Центра инфекционных заболеваний и СПИДа о том, что в Литве участились случая заболевания корью, болезнь распространяется среди взрослых.

К 28 марта в Литве зарегистированы 284 случая заболевания корью в этом году. В прошлом же году за целый год в Литве этой болезнью болели 30 человек.

BNS