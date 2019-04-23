Полиция Литвы предупреждает о мошенниках

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Полиция Литвы предупредила жителей страны о массовой рассылке смс от мошенников. Злоумышленники используют для получения денег от граждан логотипы Sodra, ГНИ и Swedbank.

На прикреплённых к сообщению изображениях видны письма с символикой «Содры», Swedbank и Государственной налоговой инспекции (ГНИ). «Будьте внимательны, мошенники! Если вы получили такие или подобного рода сообщения, не нажимайте на ссылки и не открывайте их. Обязательно передайте и друзьям», – во вторник в социальной сети Facebook сообщила полиция.

В смс содержится информация о том, что владельцу номера сделали денежный перевод. Эту сумму предлагается обналичить. Далее приложена инструкция о том, как это сделать.

Литовская полиция предупреждает, что таким образом можно потерять свои деньги. Также сотрудники правоохранительных органов предложили распространить эту информацию, чтобы никто не попался на обман мошенников.

BNS