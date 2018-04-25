Полиция Литвы задержала полторы тонны гашиша (видео)

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В среду полиция сообщила, что задержала рекордную в истории Литвы партию гашиша в полторы тонны, его пытались ввести в Россию, задержаны два гражданина Литвы и один гражданин Республики Беларусь.

«Я хочу информировать о не рядовой операции, полиция задержала полторы тонны гашиша», – заявил на пресс-конференции Генкомиссар полиции Литвы Линас Пярнавас.

По его словам, на оптовом рынке эти наркотики были приобретены не менее чем за полтора миллиона евро, на розничном рынке их стоимость может достигать 20 миллионов евро.

По его словам, расследование, которое длилось почти полгода, выявило сеть распространения наркотиков, в которой Литвы была транзитным государством. Наркотики поставлялись из Марокко в Россию.

По словам Л. Пярнаваса, двое задержанных граждан Литвы известны правоохранительным органам, они являются членами преступной группировки. Один из задержанных работал руководителем «одной из крупных» логистических компаний.

Подозреваемые были задержаны на минувшей неделе, суд разрешил задержать их на три месяца.

«Гашиш перевозился в тайнике, оборудованном в грузовике. В самом прицепе находился груз минеральной воды, а в его дне был оборудован тайник, где был спрятан гашиш. В ходе обысков было обнаружены и другие полуприцепы, к которых находился гашиш», – сказал Л. Пярнавас.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис, прежний рекорд контрабанды наркотиков составлял 800 килограммов.

BNS