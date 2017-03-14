Полиция начала досудебное расследование комментариев в интернете после убийства И. Страздаускайте

Литовская полиция начала одно досудебное расследование в связи с опубликованными в интернете комментариями об убийстве жительницы Плунге Евы Страздаускайте.

Представитель литовской полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, что расследование по поводу разжигания розни начато в понедельник, его ведет Главный комиссариат Каунасского округа.

Еще в воскресенье полиция отметила, что после того, как СМИ сообщили, что в убийстве Е. Страздаускайте подозреваются лица цыганской национальности, в публичном пространстве начали появляться комментарии дискриминирующего характера.

Полиция напоминает, что действия дискриминирующего характера, связанные с насилием, нетерпимостью, унижением, издевательствами, подстрекательствами против определенной группы людей или принадлежащего к ней лица в связи с сексуальной ориентацией, расой, национальностью, языком, происхождением, социальным положением, верой, убеждениями или взглядами, а также производство, распространение и рассылка такой информации караются уголовной ответственностью, за это предусмотрено лишение свободы сроком до 3 лет. Кроме того, любое правонарушение, совершенное по дискриминирующим мотивам оценивается как отягощающее обстоятельство.

По данным правоохранительных органов, Е. Страздаускайте, следовавшая из Плунге в Каунас около недели назад была похищена и убита с целью кражи автомобиля, за рулем которого она находилась. Тело девушки найдено закопанным в Кедайняйском районе. Должностные лица нашли его в пятницу, в этот же день задержали шестеро подозреваемых.

BNS

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