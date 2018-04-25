Полиция нашла украденную капсулу с описаниями реликвий участников борьбы за свободу

Полиция во вторник сообщила, что нашла выкопанную на вильнюсской площади Лукишкю памятную капсулу с описаниями реликвий участников борьбы за свободу.

Как сообщается, капсула в понедельник была обнаружена во время вызова из-за драки у одного из участников конфликта.

В ночь на понедельник капсула была выкопана и украдена.

Четыре капсулы с реликвиями участников борьбы за свободу и их описаниями захоронены на площади Лукишкю в этом году. Здесь будет строиться мемориал.

Мемориал планировалось построить на площади до 1 декабря следующего года, но работы пока не начинались.

BNS