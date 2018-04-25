Полиция Парижа применила силу против протестующих

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В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации на Елисейских полях, которые приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия. Об этом в субботу, 24 ноября, cообщает телеканал BFMTV.

Сегодня движение под названием «желтые жилеты» проводит в центре французской столицы массовые акции протеста. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо. По сообщению телеканала, акция собрала несколько тысяч человек. Они поют Марсельезу и призывают президента Эммануэля Макрона к отставке.

Участники протеста пытаются сломать ограждения в районе площади Согласия и попасть в закрытую зону, откуда начинаются Елисейские поля. Как поясняет телеканал, они рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.

В ответ стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки. Безопасность на акциях в Париже обеспечивают три тысячи полицейских и жандармов.

Из-за протестов закрыты семь центральных станций метро и одна из главных достопримечательностей столицы — Эйфелева башня. В то же время, как сообщает Midi Libre, участники протестного движения нападали на дом главы МВД страны Кристофа Кастанера.

«Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, «желтые жилеты» вчера (22 ноября) напали на мой дом в Форкалькье, где находятся моя жена и дочь», — заявил Кастанер.

Напомним, акции протеста в Париже связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10-15%. В результате акций протеста погибли два человека, более 500 пострадали. Ожидается, что сегодня в массовых манифестациях примут участие около 30 тысяч человек из других городов. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.

korrespondent.net