Полиция получила более 50 сообщений о нарушениях на выборах

В пятницу Департамент полиции сообщил, что за несколько дней получил несколько десятков сообщений о нарушениях на выборах, передает LRT.
«С 7 утра 27 февраля до 6 утра 1 марта полиция получила 51 сообщение о возможных нарушениях, связанных с выборами», — сообщил Департамент полиции.
За этот период начато 4 досудебных расследования в нескольких округах: в Вильнюсе – 2, в Каунасе – 1, в Алитусе – 1. Расследования начаты согласно 172 статье Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав либо права участвовать в референдуме».