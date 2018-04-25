Полиция разных стран озабочена вирусным флешмобом «Вызов Кики» — танцы Шигги на дорогах ведут к ДТП и смерти

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Внезапная всемирная популярность флэшмоба «вызов Кики», для которого поклонники трека «In My Feelings» канадского рэпера Дрейка исполняют так называемый «танец Шигги», выпрыгивая на ходу из автомобилей, вызвала серьезную озабоченность полиции в разных странах мира.

Флешмоб начался с зажигательного танца американского комика Шигги (Shiggy), который он опубликовал в своем Instagram . В оригинальном ролике он не вылезал из машины, а просто танцевал на дороге под песню Дрейка, однако пользователи сделали флешмоб более рискованным, выпрыгивая из автомобилей и выбегая для танцев на проезжую часть.

В соцсетях вызов распространяется под такими хештэгами как #KiKichallenge, #KeKechallenge, #doingtheShiggy, #doyouloveme, #Shiggychallenge, #KiKidoyouloveme.

После нескольких несчастных случаев на дорогах полиция США, Испании, Канады, Египта, Арабских Эмиратов и других стран была вынуждена призвать граждан не выпрыгивать из автомобилей и не танцевать на дорогах и обочинах, так как это ведет к ДТП и несчастным случаям. Нарушителям пригрозили не только штрафами, но и тюремным заключением.

В США полиция будет карать таких танцоров штрафом в 1000 долларов, после того, как 18-летняя американка Анна Уорден, решив станцевать Шигги, во время поездки с друзьями по городу выпрыгнула из собственной движущейся машины. Она споткнулась и упала. Врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. Теперь девушке заново придется учиться ходить. Анна решила рассказать всем свою историю, чтобы предупредить будущих танцоров об опасности «вызова Кики».

«Последнее, что я помню — открытая дверь, я выхожу из машины, и тут — удар, меня сбили, я падаю и разбиваю голову, — рассказала Анна. — Будьте осторожны с челленджами. Это только кажется забавным, а на самом деле, может быть очень опасно».