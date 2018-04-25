Полиция разных стран озабочена вирусным флешмобом «Вызов Кики» — танцы Шигги на дорогах ведут к ДТП и смерти

Внезапная всемирная популярность флэшмоба «вызов Кики», для которого поклонники трека «In My Feelings»канадского рэпера Дрейка исполняют так называемый «танец Шигги», выпрыгивая на ходу из автомобилей, вызвала серьезную озабоченность полиции в разных странах мира.
Флешмоб начался с зажигательного танца американского комика Шигги (Shiggy), который он опубликовал в своем Instagram. В оригинальном ролике он не вылезал из машины, а просто танцевал на дороге под песню Дрейка, однако пользователи сделали флешмоб более рискованным, выпрыгивая из автомобилей и выбегая для танцев на проезжую часть.
В соцсетях вызов распространяется под такими хештэгами как #KiKichallenge, #KeKechallenge, #doingtheShiggy, #doyouloveme, #Shiggychallenge, #KiKidoyouloveme.
После нескольких несчастных случаев на дорогах полиция США, Испании, Канады, Египта, Арабских Эмиратов и других стран была вынуждена призвать граждан не выпрыгивать из автомобилей и не танцевать на дорогах и обочинах, так как это ведет к ДТП и несчастным случаям. Нарушителям пригрозили не только штрафами, но и тюремным заключением.
В США полиция будет карать таких танцоров штрафом в 1000 долларов, после того, как 18-летняя американка Анна Уорден, решив станцевать Шигги, во время поездки с друзьями по городу выпрыгнула из собственной движущейся машины. Она споткнулась и упала. Врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. Теперь девушке заново придется учиться ходить. Анна решила рассказать всем свою историю, чтобы предупредить будущих танцоров об опасности «вызова Кики».
«Последнее, что я помню — открытая дверь, я выхожу из машины, и тут — удар, меня сбили, я падаю и разбиваю голову, — рассказала Анна. — Будьте осторожны с челленджами. Это только кажется забавным, а на самом деле, может быть очень опасно».
На YouTube уже собрана целая подборка несчастных случаев при исполнении танца Шигги на дорогах — выскочивших из машин танцоров сбивают машины, они сами падают или врезаются в столбы или двери автомобилей.
В итоге полиция США 2 августа выпустила предупреждение о том, отвлекающиеся за рулем водители и невнимательные пешеходы, танцующие под песню Дрейка, — «идеальное стечение обстоятельств» для потенциальных травм.
Турецкой певице Хюли Авшар грозит штраф за участие в популярном флешмобе «вызов Шигги». Она выложила видеоролик с танцем в соцсетях и теперь будет оштрафована на 235 турецких лир (три тысячи рублей) за создание аварийной ситуации на дороге — она вышла из машины, которая в отсутствие водителя стала двигаться. Кроме того, певице предписано пройти медицинский осмотр.
В Испании полицейские предупредили пользователей соцсетей об опасности подобного интернет-челленджа. Полицейские назвали флешмоб «сумасшествием» и попросили испанских граждан воздержаться от участия в нем, так как это может привести к травмам и даже смерти.
Полицейское управление Боадилья-дель-Монте даже выложило на своей странице в Facebook видео с неудачными попытками граждан Испании станцевать, выпрыгивая из машин на ходу — многие из них получили серьезные травмы.
В Египте также зафиксированы смертельные случаи и несколько аварий. МВД страны призвало местных жителей помнить, что за препятствование движению транспорта грозит штраф, равный 167 американским долларам, а также год заключения под стражей.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби участие в челлендже уже закончилось тюремным заключением. Полиция арестовала трех мужчин за то, что они подвергли опасности жизни других людей и вели себя аморально в рамках культурных обычаев страны.
Еще больше видео с танцами Шигги в рамках «вызова Кики» можно посмотреть на странице «KIKI Challengee» в Facebook.