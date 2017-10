Полиция узнала о возможном плане стрелка из Лас-Вегаса сбежать с места бойни

Стивен Пэддок, устроивший самую кровопролитную стрельбу в новейшей истории США из окна гостиницы в Лас-Вегасе по посетителям фестиваля кантри-музыки, возможно, хотел выжить и покинуть место атаки. Но ему мог помешать охранник отеля, который подошел к двери номера, откуда пенсионер стрелял по людям, и сам в результате получил ранение.

Об этом сообщил накануне в ходе пресс-конференции шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо, пишет Los Angeles Times. “Его храбрость была потрясающей”, – сказал представитель полиции об охраннике отеля Mandalay Bay, который продолжил помогать полицейским эвакуировать жильцов с 32-го этажа гостиницы, где жил Пэддок, даже после того, как пенсионер подстрелил его через дверь номера.

Ломбардо отказался приводить доказательства, которые навели его на мысль о том, что Пэддок хотел сбежать с места происшествия. Вместе с тем шериф отметил, что в номере преступника не было обнаружено предсмертной записки.

Кроме того, полиция подтвердила, что ранее в сентябре Пэддок арендовал номер в кондоминиуме Ogden в Лас-Вегасе, из которого открывался вид на еще более крупный музыкальный фестиваль Life is Beautiful (“Жизнь прекрасна”), где выступали Gorillaz, новозеландская певица Lorde, хип-хоп исполнитель Chance the Rapper и другие артисты. Ранее об этом сообщало издание The Daily Beast со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования трагедии.

Также, по словам Ломбардо, трудно поверить в то, что принадлежавший Пэддоку обширный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обнаруженный полицией, он собрал самостоятельно, без чьей-либо помощи. По версии полиции, на это у мужчины ушло около 20 лет. “Может быть, он супер-парень (…), разрабатывал все это сам, но мне будет трудно в это поверить”, – сказал Ломбардо.

Полиция все еще пытается определить, какими были мотивы Пэддока. По данным ФБР, у пенсионера не было связей с террористами, несмотря на то что “Исламское государство”* поспешило взять ответственность за стрельбу на себя почти сразу после случившегося.

Проведенный ФБР допрос сожительницы стрелка – уроженки Филиппин и гражданки Австралии Мэрилу Дэнли – также не прояснил ситуацию. Женщина сообщила, что не знала о готовившейся бойне. Дэнли допросили после ее возвращения из Манилы, в момент стрельбы в Лас-Вегасе она была на Филиппинах. Ее не стали задерживать или предъявлять обвинение.

Накануне президент США Дональд Трамп посетил Лас-Вегас, где встретился с представителями правоохранительных органов, врачами и людьми, оказывавшими первую помощь пострадавшим в страшной бойне. В своем выступлении американский лидер заявил о героизме экстренных служб, а также призвал не позволить “одолеть нас (…) насилию, которое провоцирует террор”.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) во время концерта в рамках фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest 64-летний Стивен Пэддок начал беспорядочную стрельбу. Пенсионер стрелял из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка, согласно последней информации, стали 58 человек, более 480 пострадали. Пэддок покончил с собой до прибытия стражей порядка.

