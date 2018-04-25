Полиция Варшавы ищет причастных к сожжению флага ЕС

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Правоохранители назначили вознаграждение за помощь в идентификации лиц, которые подожгли флаг Евросоюза.

Польские правоохранительные органы устанавливает личность активистов, которые сожгли флаг Евросоюза 11 ноября во время празднования 100-летия независимости Польши.

Об этом сообщает RMF24 в понедельник, 12 ноября.

Отмечается, что за помощь в расследовании этого преступления назначено финансовое вознаграждение в размере 5 тысяч злотых – более 1100 евро.

Известно, что фотографии и видео процесса сожжение флага ЕС в Варшаве опубликовала радикальная националистическая организация Młodzież Wszechpolska.

На странице в Twitter у опубликованного фото имеется подпись: «Флаг Европейского Союза сожжен. Толпа скандирует: Долой Европейский Союз!».

11 ноября в Варшаве прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Этот марш совместно организовали польские власти и местные националистические организации.

После марша в Польше заявили, что не пропустили в страну «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры». При этом отмечалось, что «среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России».

korrespondent.net